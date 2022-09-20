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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Клубы АПЛ рассмотрят возможность реформ Кубка Англии и Кубка лиги

Клубы Английской Премьер-лиги рассматривают возможность отказаться от повторных матчей в рамках Кубка Англии, а также изменить формат проведения Кубка английской лиги, сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2022

Эти вопросы будут обсуждаться на собрании акционеров лиги в среду. Предложения предусматривают отмену повторов игр третьего и четвёртого раундов Кубка Англии с 2024 года.

В Кубке лиги смогут не принимать участие команды, выступающие в Еврокубках, либо такие клубы получат возможность выставлять состав из игроков младше 21 года.

Премьер-лига надеется сократить загруженность для команд, выступающих в нескольких турнирах одновременно. Но в отчёте говорится, что стороны не будут требовать полной отмены Кубка лиги или проведения всех игр Кубка Англии в середине недели.

Отмечается, что самый ранний срок, когда изменения смогут вступить в силу — начало сезона-2024/2025.

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