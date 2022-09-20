СМИ: «Ман Сити» отправил врача следить за состоянием Холанда в Норвегии

Главный тренер норвежской команды Столе Сольбаккен подтвердил, что Пафунди присоединился к штабу сборной в преддверии матчей Лиги наций против словенцев и сербов. В прошлом сезоне Холанд неоднократно травмировался, отмечается, что «Сити» внимательно следил за его физическим прогрессом. В клубе полагают, что присутствие Пафунди в сборной Норвегии должно позволить форварду сохранить физическую форму.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июне. По данным СМИ, сумма трансфера составила почти 60 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний нападающий возглавляет гонку бомбардиров Английской премьер-лиги, забив 11 мячей.