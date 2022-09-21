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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» уволил коммерческого директора из-за сексуальных домогательств

«Челси» уволил коммерческого директора Дэмьена Уиллоуби из-за сексуальных домогательств отношении финансового агента Каталины Ким.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

«Челси» уволил коммерческого директора Дэмьена Уиллоуби из-за сексуальных домогательств отношении финансового агента Каталины Ким. Об этом сообщает The Telegraph.

Уиллоуби высылал Ким откровенные видео и задавал вопросы интимного характера. «Несмотря на то что сообщения были отправлены до его работы в клубе, такое поведение категорически не соответствует рабочей обстановке и корпоративной культуре, созданным при новом руководстве», — сказано в официальном заявлении команды.

Ким вела переговоры с лондонцами от лица инвесторов, но прекратила контакты с клубом после того, как к обсуждению присоединился Уиллоуби. Она заявила директору по развитию бизнеса «Челси» Тому Глику о сексуальных домогательствах со стороны Уиллоуби еще до его трудоустройства в команду и предоставила доказательства. Соглашение с ним заключили три недели назад.

6 сентября лондонцы объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. В качестве причины отставки немецкого специалиста назывались не результаты клуба, а категорический отказ Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду. Команду возглавил Грэм Поттер.

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