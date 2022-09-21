В «Баварии» недовольны тем, как Нагельсманн одевается на матчи. Игрокам не нравятся его слова для медиа после неудач

Как пишет Sport Bild, некоторых футболистов раздражает то, как тренер общается с журналистами после неудачных матчей. Например, после поражения «Баварии» от «Аугсбурга» (0:1) Нагельсманн раскритиковал игроков за то, как они действовали при завершении атак.

Отмечается, что некоторые игроки команды внимательно следят за отношениями Нагельсманна с отдельными футболистами. В частности, одним из любимчиков тренера считают Йозуа Киммиха.

Кроме того, в «Баварии» критикуют Нагельсманна за выбор одежды на матчи. Как считают в клубе, тренер должен понимать, что футбол — это не шоу-бизнес. Недовольство внешним видом Юлиана существует несмотря на то, что он выбирает одежду от брендов, с которыми сотрудничает «Бавария», — это adidas и Hugo Boss.