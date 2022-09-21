В «Баварии» недовольны тем, как Нагельсманн одевается на матчи. Игрокам не нравятся его слова для медиа после неудач
Игроки «Баварии» недовольны Юлианом Нагельсманном.
Игроки «Баварии» недовольны Юлианом Нагельсманном.
Как пишет Sport Bild, некоторых футболистов раздражает то, как тренер общается с журналистами после неудачных матчей. Например, после поражения «Баварии» от «Аугсбурга» (0:1) Нагельсманн раскритиковал игроков за то, как они действовали при завершении атак.
Отмечается, что некоторые игроки команды внимательно следят за отношениями Нагельсманна с отдельными футболистами. В частности, одним из любимчиков тренера считают Йозуа Киммиха.
Кроме того, в «Баварии» критикуют Нагельсманна за выбор одежды на матчи. Как считают в клубе, тренер должен понимать, что футбол — это не шоу-бизнес. Недовольство внешним видом Юлиана существует несмотря на то, что он выбирает одежду от брендов, с которыми сотрудничает «Бавария», — это adidas и Hugo Boss.
В воскресенье утром тренер рано прибыл на базу «Баварии» и встретился с некоторыми игроками. Там присутствовали Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Йозуа Киммих и Кингсли Коман. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич тоже пообщался с Нойером и Мюллером.