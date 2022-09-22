В «Барселоне» возмутились публикацией данных контракта с Месси

По данным издания, при продлении своего контракта, который в итоге не был перезаключен, Месси требовал премии в 10 млн евро и установления суммы отступных при переходе в другой клуб на уровне 10 тысяч евро. Футболист также просил ложу на стадионе «Камп Ноу» для членов своей семьи, частные рейсы в Аргентину, а также повышения зарплаты в случае повышения налогов. Эти требования содержатся в электронных письмах, которыми обменивались его отец и агент Хорхе Месси с официальными лицами клуба.