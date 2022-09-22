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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Барселоне» возмутились публикацией данных контракта с Месси

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Барселона» выразил возмущение публикацией в испанской ежедневной газете El Mundo информации об условиях продления контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси в 2020 году.

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Источник: Reuters

По данным издания, при продлении своего контракта, который в итоге не был перезаключен, Месси требовал премии в 10 млн евро и установления суммы отступных при переходе в другой клуб на уровне 10 тысяч евро. Футболист также просил ложу на стадионе «Камп Ноу» для членов своей семьи, частные рейсы в Аргентину, а также повышения зарплаты в случае повышения налогов. Эти требования содержатся в электронных письмах, которыми обменивались его отец и агент Хорхе Месси с официальными лицами клуба.

«Барселона» выражает возмущение преднамеренной утечкой информации, которая является частью внутренней процедуры клуба. Издание обнародовало документы, не имеющие отношения к текущему делу. Их использование является оскорблением репутации и нарушением конфиденциальности клуба. Юридический отдел клуба изучает правовые меры, которые необходимо принять«, — говорится в заявлении на официальном сайте “сине-гранатовых”.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси летом 2021 года покинул «Барселону», за которую провел всю взрослую карьеру, после завершения срока контракта и заключил соглашение с «Пари Сен-Жермен» по схеме «2+1».

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