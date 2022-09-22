«Атлетико» не намерен увольнять Симеоне из-за результатов, в клубе сохраняется спокойствие

«Матрасники» уступают 8 очков лидирующему в таблице Ла Лиги «Реалу», и на 3 балла отстают от зоны Лиги чемпионов.
Хотя с некоторых сторон твердят, что цикл Чоло подходит к концу, в «Атлетико» понимают, что его увольнение не обсуждается: у аргентинца сейчас такой же кредит доверия, как и в начале сезона. Вдобавок у Симеоне есть опыт, чтобы переломить ситуацию.
Однако в случае, если этот сезон сложится для «Атлетико» неудачно, клуб может рассмотреть возможность назначения нового тренера. А по ходу сезона «Атлетико» намерен оказывать Симеоне максимальную поддержку.