«Атлетико» не намерен увольнять Симеоне из-за результатов, в клубе сохраняется спокойствие

Хотя с некоторых сторон твердят, что цикл Чоло подходит к концу, в «Атлетико» понимают, что его увольнение не обсуждается: у аргентинца сейчас такой же кредит доверия, как и в начале сезона. Вдобавок у Симеоне есть опыт, чтобы переломить ситуацию.