В Англии хотят изменить время начала футбольных матчей для экономии электроэнергии

Английская футбольная лига (EFL), которая объединяет со второго по четвертый дивизионы страны, рассмотрит перенос матчей на дневное время с целью экономии из-за увеличения счетов за электроэнергию. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, в опросе лиги приняли участие 40 клубов. 63% из них проголосовали за перенос матчей на более раннее время. Данная мера может распространяться и на матчи Кубка Англии.

Также сообщается о потенциальном перераспределении финансов среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), часть из которых пойдет клубам EFL.