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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:38 (мск), источник: Московский комсомолец

В Англии хотят изменить время начала футбольных матчей для экономии электроэнергии

Английская футбольная лига (EFL) рассмотрит перенос матчей на дневное время с целью экономии из-за увеличения счетов за электроэнергию.

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Источник: AFP 2022

Английская футбольная лига (EFL), которая объединяет со второго по четвертый дивизионы страны, рассмотрит перенос матчей на дневное время с целью экономии из-за увеличения счетов за электроэнергию. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, в опросе лиги приняли участие 40 клубов. 63% из них проголосовали за перенос матчей на более раннее время. Данная мера может распространяться и на матчи Кубка Англии.

Также сообщается о потенциальном перераспределении финансов среди клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), часть из которых пойдет клубам EFL.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители.

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