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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
16:26 (мск), источник: Прессбол

Сергей Ташуев покинул солигорский «Шахтер»

Сергей Ташуев покинул солигорский «Шахтер».

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Контракт со специалистом расторгнут по его просьбе, на согласованных сторонами условиях в соответствии с регламентом ФИФА.

Вместе с Сергем Абуезидовичем “Шахтер” покидают и его помощники — Вячеслав Молчанов и Андрей Дмитриев.

Тренерский штаб, который будет готовить команду к предстоящим матчам, будет объявлен в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера».

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