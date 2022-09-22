Сергей Ташуев покинул солигорский «Шахтер».

«Контракт со специалистом расторгнут по его просьбе, на согласованных сторонами условиях в соответствии с регламентом ФИФА.



Вместе с Сергем Абуезидовичем “Шахтер” покидают и его помощники — Вячеслав Молчанов и Андрей Дмитриев.



Тренерский штаб, который будет готовить команду к предстоящим матчам, будет объявлен в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера».