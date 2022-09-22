Конте, тен Хаг и О’Нил претендуют на приз лучшему тренеру сентября в АПЛ

На приз лучшему тренеру месяца в АПЛ претендуют Антонио Конте («Тоттенхэм»), Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») и Гари О’Нил («Борнмут»).

В сентябре «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (2:1) и уничтожил «Лестер» (6:2), команда Конте набрала 17 очков в семи стартовых турах.

«МЮ» под руководством тен Хага в сентябре обыграл «Лестер» (1:0) и нанес первое поражение в сезоне «Арсеналу» (3:1).