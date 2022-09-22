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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:58 (мск), источник: Sport24

Конте, тен Хаг и О’Нил претендуют на приз лучшему тренеру сентября в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на награду лучшему тренеру по итогам сентября.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

На приз лучшему тренеру месяца в АПЛ претендуют Антонио Конте («Тоттенхэм»), Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») и Гари О’Нил («Борнмут»).

В сентябре «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (2:1) и уничтожил «Лестер» (6:2), команда Конте набрала 17 очков в семи стартовых турах.

«МЮ» под руководством тен Хага в сентябре обыграл «Лестер» (1:0) и нанес первое поражение в сезоне «Арсеналу» (3:1).

«Борнмут», под руководством исполняющего обязанности главного тренера О’Нила, обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

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