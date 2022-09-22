Конте, тен Хаг и О’Нил претендуют на приз лучшему тренеру сентября в АПЛ
Чемпионат Англии: таблица и календарь
Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на награду лучшему тренеру по итогам сентября.
Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на награду лучшему тренеру по итогам сентября.
На приз лучшему тренеру месяца в АПЛ претендуют Антонио Конте («Тоттенхэм»), Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») и Гари О’Нил («Борнмут»).
В сентябре «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» (2:1) и уничтожил «Лестер» (6:2), команда Конте набрала 17 очков в семи стартовых турах.
«МЮ» под руководством тен Хага в сентябре обыграл «Лестер» (1:0) и нанес первое поражение в сезоне «Арсеналу» (3:1).
«Борнмут», под руководством исполняющего обязанности главного тренера О’Нила, обыграл «Ноттингем Форест» (3:2) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).