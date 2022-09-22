«Реал» навсегда отказался от идеи купить Мбаппе

Об этом сообщает El Debate. По информации издания, в испанском клубе считают, что Мбаппе использовал переговоры для того, чтобы получить более выгодный контракт с «Пари Сен-Жермен». Президента «Реала» Флорентино Переса оскорбило также то, что нападающий сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону.