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19:05 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал» навсегда отказался от идеи купить Мбаппе

«Реал» навсегда отказался от идеи купить французского нападающего Килиана Мбаппе из-за срыва трансфера летом 2022 года.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает El Debate. По информации издания, в испанском клубе считают, что Мбаппе использовал переговоры для того, чтобы получить более выгодный контракт с «Пари Сен-Жермен». Президента «Реала» Флорентино Переса оскорбило также то, что нападающий сообщил ему о подписании соглашения с ПСЖ в переписке, а не по телефону.

В клубе опасаются, что болельщики «Реала» не примут Мбаппе после отказа перейти в команду в сезоне-2022/23. На данный момент мадридцы ищут другого футболиста для усиления атакующей линии.

21 мая стало известно, что Мбаппе продолжит карьеру в ПСЖ. Новый контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

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