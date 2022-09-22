Горан Пандев завершил карьеру

Об этом сообщает L'Équipe. Зимой македонец перешёл из «Дженоа» в «Парму».

В сезоне-2021/2022 Пандев провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.