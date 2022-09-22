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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
20:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Горан Пандев завершил карьеру

Бывший нападающий «Пармы» и «Дженоа» 39-летний Горан Пандев объявил о завершении карьеры.

Северная Македония
Парма
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Об этом сообщает L'Équipe. Зимой македонец перешёл из «Дженоа» в «Парму».

В сезоне-2021/2022 Пандев провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. По этому показателю он уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.

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