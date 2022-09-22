Дагестанская звезда разрывает Англию в 15 лет! И уже прославился на весь мир геройским поступком

Источник: Социальные сети Амира Ибрагимова

В 2018 году в России восхитились 14-летним Сергеем Пиняевым, который отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и выкладывал в соцсетях фото со звездами Премьер-лиги — Полем Погба, Джесси Лингардом и Хуаном Матой. В ноябре молодому полузащитнику исполнится 18. Для своего возраста он очень хорош: провел за «Крылья Советов» в РПЛ больше 30 матчей и трижды забил, включая сумасшедшую банку в ворота «Ростова». И это в стране, где подающими надежды талантами считаются даже 25-летние футболисты.

Пиняев действительно в полном порядке, но до игры за основу «МЮ» ему по-прежнему далеко. В отличие от уроженца Дагестана, юного нападающего Амира Ибрагимова, который уже в 15 (!!!) лет дебютировал за состав U-21 — побегал в одной команде с гораздо более возрастными парнями и голевой передачей помог им разгромить ровесников из «Болтона» (6:1).

Ибрагимов переехал в Англию вместе с семьей, когда ему было 11. После этого мальчик прошел открытый отбор в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перерос ее и отправился на повышение в Манчестер. За «Юнайтед» выступает и 12-летний брат Амира — Гази, причем в весьма солидной компании одногодок — с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Появление Амира в составе «МЮ» до 21 года совсем не случайно. Так его охарактеризовал британский сайт The Peoples Person: «Ибрагимов — прирожденный лидер. Он обладает менталитетом победителя и хладнокровием, помогающим ему принимать верные решения в решающие моменты».

Дагестанец считается одним из главных талантов манчестерской академии и уже выступал за состав U-18, а прошедшей весной весьма эффектно взял Кубок Альберто Фелана для игроков до 14 лет: вывел «Юнайтед» на финал со сверстниками из «Ман Сити» с капитанской повязкой и забил единственный мяч во встрече, реализовав 11-метровый. Еще и отпраздновал гол мощным сальто — в стиле экс-звезды «Манчестера» Нани.

Кубок Фелана, конечно, выглядит не так могущественно, как трофей АПЛ, но у Ибрагимова наверняка всё впереди. В нынешнем сезоне он также победил с командой U-16 на турнире Super Cup NI в Северной Ирландии, где играли в том числе юноши из «Баварии», а еще постоянно врубает режим киллера: клал хет-трик «Брэдфорду» и дубль «Крю Александре», забивал «Ливерпулю».

Не зря в августе «Манчестер Юнайтед» договорился с парнем из России, что тот останется в клубе как минимум до достижения 17-летнего возраста, когда появится возможность заключить с ним профессиональный контракт.

Решение продиктовано в том числе интересом к Амиру многих европейских команд — юный футболист известен далеко за пределами фан-сообществ «Юнайтед». Вот так эффектно выглядел другой его голешник в ворота «Ман Сити». Похоже, Амир обожает огорчать принципиальных соперников «красных дьяволов».

А вот так он исполнил Паненку и передал привет Федору Смолову. В команде U-15 россиянин не просто так отвечал за стандарты — он умеет делать красиво.

Но больше всего Ибрагимов прославился за счет честной игры, которая восхитила болельщиков со всего мира. Нападающий российского происхождения в матче со сверстниками из «Тоттенхэма» рухнул в штрафной соперника и заработал пенальти, но сразу же объяснил судье, что просто поскользнулся. Тем не менее арбитр остался при своем.

К точке направился сам Амир, однако вместо хлесткого удара он легонько катнул мяч вратарю и доказал, что не зря носит капитанскую повязку. Встреча завершилась мировыми 2:2, а безумно крутой поступок Ибрагимова завирусился в соцсетях и собрал тонну респектов.

Талант россиянина оценил даже сэр Алекс Фергюсон. Согласитесь, далеко не у всех тинейджеров есть фото в обнимку с главным человеком в истории «Юнайтед».

Правда, далеко не факт, что Амир когда-нибудь сыграет за сборную России — в августе его вполне справедливо вызвали в юношескую национальную команду Англии, и он уже отличился за нее хет-триком.

Игры за английский молодняк не помешают ему в будущем примерить джерси с бело-сине-красным триколором. Вопрос в другом. Сейчас совсем не ясно, когда россияне вернутся в международный футбол, что уж говорить про судьбу отдельно взятого молодого игрока. Но на данный момент есть ощущение, что лет через 5 Ибрагимов будет праздновать голы не с Тюкавиным и Захаряном, а с Санчесом и Беллингемом.