Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Дания
21
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Австрия
20
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Нидерланды
02
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Уэльс
21
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Фарерские острова
11
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Люксембург
33
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Азербайджан
12
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Андорра
02
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Молдавия
12
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Беларусь
21
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
18.09
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
10
18.09
Брентфорд
Арсенал
03
17.09
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
62
17.09
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
11
17.09
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
03
16.09
Астон Вилла
Саутгемптон
10
16.09
Ноттингем Форест
Фулхэм
23
4.09
Манчестер Юнайтед
Арсенал
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:35 (мск), источник: Sport24

Дагестанская звезда разрывает Англию в 15 лет! И уже прославился на весь мир геройским поступком

Футболист, которого очень ценят в одной из главных академий мира.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Социальные сети Амира Ибрагимова

В 2018 году в России восхитились 14-летним Сергеем Пиняевым, который отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед» и выкладывал в соцсетях фото со звездами Премьер-лиги — Полем Погба, Джесси Лингардом и Хуаном Матой. В ноябре молодому полузащитнику исполнится 18. Для своего возраста он очень хорош: провел за «Крылья Советов» в РПЛ больше 30 матчей и трижды забил, включая сумасшедшую банку в ворота «Ростова». И это в стране, где подающими надежды талантами считаются даже 25-летние футболисты.

Пиняев действительно в полном порядке, но до игры за основу «МЮ» ему по-прежнему далеко. В отличие от уроженца Дагестана, юного нападающего Амира Ибрагимова, который уже в 15 (!!!) лет дебютировал за состав U-21 — побегал в одной команде с гораздо более возрастными парнями и голевой передачей помог им разгромить ровесников из «Болтона» (6:1).

Ибрагимов переехал в Англию вместе с семьей, когда ему было 11. После этого мальчик прошел открытый отбор в академию «Шеффилд Юнайтед», а затем перерос ее и отправился на повышение в Манчестер. За «Юнайтед» выступает и 12-летний брат Амира — Гази, причем в весьма солидной компании одногодок — с сыновьями Криштиану Роналду и Уэйна Руни.

Появление Амира в составе «МЮ» до 21 года совсем не случайно. Так его охарактеризовал британский сайт The Peoples Person: «Ибрагимов — прирожденный лидер. Он обладает менталитетом победителя и хладнокровием, помогающим ему принимать верные решения в решающие моменты».

Дагестанец считается одним из главных талантов манчестерской академии и уже выступал за состав U-18, а прошедшей весной весьма эффектно взял Кубок Альберто Фелана для игроков до 14 лет: вывел «Юнайтед» на финал со сверстниками из «Ман Сити» с капитанской повязкой и забил единственный мяч во встрече, реализовав 11-метровый. Еще и отпраздновал гол мощным сальто — в стиле экс-звезды «Манчестера» Нани.

Кубок Фелана, конечно, выглядит не так могущественно, как трофей АПЛ, но у Ибрагимова наверняка всё впереди. В нынешнем сезоне он также победил с командой U-16 на турнире Super Cup NI в Северной Ирландии, где играли в том числе юноши из «Баварии», а еще постоянно врубает режим киллера: клал хет-трик «Брэдфорду» и дубль «Крю Александре», забивал «Ливерпулю».

Не зря в августе «Манчестер Юнайтед» договорился с парнем из России, что тот останется в клубе как минимум до достижения 17-летнего возраста, когда появится возможность заключить с ним профессиональный контракт.

Решение продиктовано в том числе интересом к Амиру многих европейских команд — юный футболист известен далеко за пределами фан-сообществ «Юнайтед». Вот так эффектно выглядел другой его голешник в ворота «Ман Сити». Похоже, Амир обожает огорчать принципиальных соперников «красных дьяволов».

А вот так он исполнил Паненку и передал привет Федору Смолову. В команде U-15 россиянин не просто так отвечал за стандарты — он умеет делать красиво.

Но больше всего Ибрагимов прославился за счет честной игры, которая восхитила болельщиков со всего мира. Нападающий российского происхождения в матче со сверстниками из «Тоттенхэма» рухнул в штрафной соперника и заработал пенальти, но сразу же объяснил судье, что просто поскользнулся. Тем не менее арбитр остался при своем.

К точке направился сам Амир, однако вместо хлесткого удара он легонько катнул мяч вратарю и доказал, что не зря носит капитанскую повязку. Встреча завершилась мировыми 2:2, а безумно крутой поступок Ибрагимова завирусился в соцсетях и собрал тонну респектов.

Талант россиянина оценил даже сэр Алекс Фергюсон. Согласитесь, далеко не у всех тинейджеров есть фото в обнимку с главным человеком в истории «Юнайтед».

Правда, далеко не факт, что Амир когда-нибудь сыграет за сборную России — в августе его вполне справедливо вызвали в юношескую национальную команду Англии, и он уже отличился за нее хет-триком.

Игры за английский молодняк не помешают ему в будущем примерить джерси с бело-сине-красным триколором. Вопрос в другом. Сейчас совсем не ясно, когда россияне вернутся в международный футбол, что уж говорить про судьбу отдельно взятого молодого игрока. Но на данный момент есть ощущение, что лет через 5 Ибрагимов будет праздновать голы не с Тюкавиным и Захаряном, а с Санчесом и Беллингемом.

Автор: Георгий Илющенко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская спортсменка выложила пикантное видео с обнаженной грудью: «Настоящая богиня, воплощение женственности»
«Мне не стыдно». Гимнастка Мустафаева, изменившая внешность, выложила фото в купальнике с отдыха в Сочи
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь