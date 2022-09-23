Кокорин забил в товарищеской игре за «Арис»

Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. Александр перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».