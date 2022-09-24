Месси назвал самый тяжелый период в карьере

Его слова приводит Tyc Sports.

Футболист заявил, что в прошлом сезоне чувствовал себя некомфортно. «Я знал, что так будет. Я уже говорил это раньше. То было плохое время, этот год другой», — добавил он. Месси подчеркнул, что в этом сезоне более приспособлен к клубу, раздевалке, своим товарищам по команде и игре в Париже.

23 сентября стало известно, что Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в команду. Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.