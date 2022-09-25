Генеральный прокурор Эмили Торнберри направила письмо в Министерство иностранных дел Великобритании по его расходам, которые с сентября 2021 по июль 2022 выросли на 45%. В настоящее время ведомство возглавляет нынешний премьер.

Торнберри публично обратилась к представительнице министерства. В обращении она отметила, что у неё вызывают вопросы расходы на элитное частное питание, оздоровительные и косметические процедуры, большое количество британского вина и предметов интерьера, а также £ 1841, потраченный в фан-шопе «Норвича».

Утверждается, что премьер-министр Лиз Трасс потратила указанные £ 1841 стерлингов в клубном магазине «Норвич Сити», когда возглавляла министерство иностранных дел. Данные денежные средства являются частью госбюджета.