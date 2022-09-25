Погба признался, что нанял колдуна с целью защититься от травм
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба утверждает, что обращался к услугам колдуна, чтобы защитить себя от травм.
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Полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба утверждает, что обращался к услугам колдуна, чтобы защитить себя от травм.
Он отрицает, что у него были какие-либо намерения навредить нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.
«Я никогда не хотел причинить кому-либо вред», — цитирует Daily Mail 29-летнего спортсмена, ссылаясь на его заявление следователям Центрального управления Франции по борьбе с организованной преступностью.
В августе 2022 года Матиас Погба обвинил своего младшего брата, полузащитника «Ювентуса», в том, что тот нанял колдуна с целью навести порчу на 23-летнего Мбаппе.
Погба перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринский клуб (с 2012 по 2016 год).