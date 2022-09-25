Погба признался, что нанял колдуна с целью защититься от травм

Он отрицает, что у него были какие-либо намерения навредить нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Я никогда не хотел причинить кому-либо вред», — цитирует Daily Mail 29-летнего спортсмена, ссылаясь на его заявление следователям Центрального управления Франции по борьбе с организованной преступностью.

В августе 2022 года Матиас Погба обвинил своего младшего брата, полузащитника «Ювентуса», в том, что тот нанял колдуна с целью навести порчу на 23-летнего Мбаппе.