Ибрагимович снялся в новом фильме «Астерикс и Обеликс»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», который станет продолжением серии кинокомедий, рассказывающих о приключениях двух галлов, ведущих борьбу с римлянами во главе с Цезарем.