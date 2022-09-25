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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ибрагимович снялся в новом фильме «Астерикс и Обеликс»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».

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Источник: Кадр из фильма

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дебютирует в качестве актера в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», который станет продолжением серии кинокомедий, рассказывающих о приключениях двух галлов, ведущих борьбу с римлянами во главе с Цезарем.

Златан Ибрагимович сыграет в пятой части франшизы нового персонажа по имени Oneofus.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в фильмах франшизы уже снимались именитые спортсмены — Михаэль Шумахер, Зинедин Зидан, Тони Паркер, Жан Тодт и Амели Моресмо.

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