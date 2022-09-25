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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
21:32 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Ювентус» зафиксировал рекордные убытки в сезоне 2021/22

«Ювентус» объявил о рекордных убытках за финансовый год. В сезоне 2021/22 туринский клуб потерял 254 млн евро, передает ESPN. Это на 44,4 млн евро больше, чем год назад.

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Источник: AP 2022

«Ювентус» завершает отрицательным финансовым балансом уже пятый сезон подряд. Более того, клуб заранее объявил, что и сезон 2022/23 будет убыточным, поскольку до сих пор ощущаются последствия пандемии коронавируса.

Руководство туринской команды отметило, что увеличение убытков в сезоне 2021/22 связано с уменьшением доходов от телевизионных прав и доходов от стадиона из-за меньшего количества матчей Лиги чемпионов. Туринцы вылетели в первом раунде плей-офф от «Вильярреала» (1:1, 0:3).

На фоне ухудшившихся результатов команды (в минувшем сезоне «Юве» впервые за 10 лет остался без трофеев) снизилась и продажа абонементов. На новый сезон клуб реализовал абонементов на 23 млн евро, что уступает допандемийным показателям.

После семи туров в сезоне 2022/23 «Ювентус» занимает восьмое место в Серии А, одержав лишь две победы. Туринцы с двух поражений начали групповой турнир Лиги чемпионов, с одинаковым счетом (1:2) уступив ПСЖ и «Бенфике».

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