«Ювентус» зафиксировал рекордные убытки в сезоне 2021/22

«Ювентус» завершает отрицательным финансовым балансом уже пятый сезон подряд. Более того, клуб заранее объявил, что и сезон 2022/23 будет убыточным, поскольку до сих пор ощущаются последствия пандемии коронавируса.

Руководство туринской команды отметило, что увеличение убытков в сезоне 2021/22 связано с уменьшением доходов от телевизионных прав и доходов от стадиона из-за меньшего количества матчей Лиги чемпионов. Туринцы вылетели в первом раунде плей-офф от «Вильярреала» (1:1, 0:3).

На фоне ухудшившихся результатов команды (в минувшем сезоне «Юве» впервые за 10 лет остался без трофеев) снизилась и продажа абонементов. На новый сезон клуб реализовал абонементов на 23 млн евро, что уступает допандемийным показателям.