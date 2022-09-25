«Ювентус» зафиксировал рекордные убытки в сезоне 2021/22
«Ювентус» объявил о рекордных убытках за финансовый год. В сезоне 2021/22 туринский клуб потерял 254 млн евро, передает ESPN. Это на 44,4 млн евро больше, чем год назад.
«Ювентус» объявил о рекордных убытках за финансовый год. В сезоне 2021/22 туринский клуб потерял 254 млн евро, передает ESPN. Это на 44,4 млн евро больше, чем год назад.
«Ювентус» завершает отрицательным финансовым балансом уже пятый сезон подряд. Более того, клуб заранее объявил, что и сезон 2022/23 будет убыточным, поскольку до сих пор ощущаются последствия пандемии коронавируса.
Руководство туринской команды отметило, что увеличение убытков в сезоне 2021/22 связано с уменьшением доходов от телевизионных прав и доходов от стадиона из-за меньшего количества матчей Лиги чемпионов. Туринцы вылетели в первом раунде плей-офф от «Вильярреала» (1:1, 0:3).
На фоне ухудшившихся результатов команды (в минувшем сезоне «Юве» впервые за 10 лет остался без трофеев) снизилась и продажа абонементов. На новый сезон клуб реализовал абонементов на 23 млн евро, что уступает допандемийным показателям.
После семи туров в сезоне 2022/23 «Ювентус» занимает восьмое место в Серии А, одержав лишь две победы. Туринцы с двух поражений начали групповой турнир Лиги чемпионов, с одинаковым счетом (1:2) уступив ПСЖ и «Бенфике».