Славен Билич возглавил «Уотфорд»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил «Уотфорд», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил «Уотфорд», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 54-летним хорватским специалистом рассчитано на 18 месяцев. Билич на посту главного тренера команды сменил Роберта Эдвардса, который был отправлен в отставку в понедельник.
«Как и все решения, принимаемые правлением, я считаю, что это изменение отвечает наилучшим интересам клуба. Мы чувствовали, что у Эдвардса было достаточно времени, чтобы показать нам индивидуальность своей команды, однако выступления не отразили наших надежд и амбиций. Теперь мы должны двигаться вперед, а в лице Славена Билича мы заручились услугами опытного тренера», — сказал владелец «Уотфорда» Джино Поццо.
Билич возглавлял «Локомотив» в сезоне-2012/2013. В последние годы он тренировал китайский «Бэйцзин Гоань», английские «Вест Бромвич» и «Вест Хэм», саудовский «Аль-Иттихад» (Джидда).
Послее 11 туров «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии).