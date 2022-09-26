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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Славен Билич возглавил «Уотфорд»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич возглавил «Уотфорд», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Уотфорд
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Источник: AP 2022

Соглашение с 54-летним хорватским специалистом рассчитано на 18 месяцев. Билич на посту главного тренера команды сменил Роберта Эдвардса, который был отправлен в отставку в понедельник.

«Как и все решения, принимаемые правлением, я считаю, что это изменение отвечает наилучшим интересам клуба. Мы чувствовали, что у Эдвардса было достаточно времени, чтобы показать нам индивидуальность своей команды, однако выступления не отразили наших надежд и амбиций. Теперь мы должны двигаться вперед, а в лице Славена Билича мы заручились услугами опытного тренера», — сказал владелец «Уотфорда» Джино Поццо.

Билич возглавлял «Локомотив» в сезоне-2012/2013. В последние годы он тренировал китайский «Бэйцзин Гоань», английские «Вест Бромвич» и «Вест Хэм», саудовский «Аль-Иттихад» (Джидда).

Послее 11 туров «Уотфорд» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по силе дивизион чемпионата Англии).

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