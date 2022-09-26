Славен Билич возглавил «Уотфорд»

Соглашение с 54-летним хорватским специалистом рассчитано на 18 месяцев. Билич на посту главного тренера команды сменил Роберта Эдвардса, который был отправлен в отставку в понедельник.

«Как и все решения, принимаемые правлением, я считаю, что это изменение отвечает наилучшим интересам клуба. Мы чувствовали, что у Эдвардса было достаточно времени, чтобы показать нам индивидуальность своей команды, однако выступления не отразили наших надежд и амбиций. Теперь мы должны двигаться вперед, а в лице Славена Билича мы заручились услугами опытного тренера», — сказал владелец «Уотфорда» Джино Поццо.