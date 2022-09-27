Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Северная Ирландия
Все события
Фоторепортажи
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
37«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве
15:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигу вместе с командой установил мировой рекорд, сыграв в футбол на высоте 6 км

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу сыграл в футбол на высоте 6 км, установив новый мировой рекорд вместе с командой, сообщает The Guardian.

Наверх

49-летний игрок вместе с другими футболистами принял участие в матче в условиях невесомости на высоте 6166 метров. В составы команд вошли ещё семь человек из стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Матч проходил на поле площадью 75 квадратных метров, специально установленном внутри самолёта. В Книгу рекордов Гиннеса будет занесено достижение за игру в футбол в невесомости на самой большой высоте.

Отметим, что бывший игрок «Барселоны», «Реала», «Интера» и сборной Португалии отметился забитым голом в исторической встрече.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фёдор не закончит без реванша с Бейдером. Хочет опять улететь в нокаут?
«Спартак» вступает в корпоративную битву с «Зенитом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь