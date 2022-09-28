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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий — о первой тренировке Кварацхелии: он столкнулся с игроком, упал и начал плакать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, которые обнаружились у грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии на самой первой тренировке в казанском клубе.

Рубин
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Источник: РИА "Новости"

«В первый раз, когда увидел его, понял, что это большой бриллиант, талант. Но, как и у многих талантливых игроков, у него были свои специфические особенности поведения.

На первой тренировке Кварацхелия столкнулся с одним из игроков, упал и начал плакать. Меня это очень сильно удивило, ведь футбол — игра мужчин, а не мальчиков. Так что это была первая проблема — непереносимость боли.

Вторая проблема — он не знал, как использовать свои лучшие качества. Кварацхелия использовал дриблинг везде: в свободных зонах, несвободных, вперёд, назад, против одного, пятерых игроков — неважно, абсолютно везде.

Отсюда возникала другая проблема — он всегда пытался избегать контакта с игроками. Это проблема, потому что если у тебя есть фантастический дриблинг, то тебе в любом случае придётся идти в столкновение с соперником. Из-за этого он старался идти в дриблинг слишком рано либо пробегал на 10 метров больше, чем нужно. Поэтому мы сделали специальную программу для Кварацхелии, много разговаривали, уделяли внимание занятиям по индивидуальной тактике», — сказал Слуцкий в интервью Фабрицио Романо.

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