«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат с 610 до 420−450 млн евро за два года
«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.
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«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.
Как пишет Diario Sport, в ближайшие два года каталонский клуб намерен продолжить работу над снижением зарплатной ведомости.
Сейчас она составляет около 610 млн евро. Идеальным сине-гранатовые сочли бы вариант, при котором будут тратить на зарплаты 420−450 млн евро. В «Барсе» считают, что эта сумма позволит клубу сохранять конкурентоспособность.
Ключевым фактором для снижения зарплатной ведомости является будущее капитанов команды — Жорди Альбы, Серджи Бускетса и Жерара Пике. Если они уйдут следующим летом, то «Барса» значительно приблизится к желаемому показателю.