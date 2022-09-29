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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат с 610 до 420−450 млн евро за два года

«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат почти на 200 млн евро.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Как пишет Diario Sport, в ближайшие два года каталонский клуб намерен продолжить работу над снижением зарплатной ведомости.

Сейчас она составляет около 610 млн евро. Идеальным сине-гранатовые сочли бы вариант, при котором будут тратить на зарплаты 420−450 млн евро. В «Барсе» считают, что эта сумма позволит клубу сохранять конкурентоспособность.

Ключевым фактором для снижения зарплатной ведомости является будущее капитанов команды — Жорди Альбы, Серджи Бускетса и Жерара Пике. Если они уйдут следующим летом, то «Барса» значительно приблизится к желаемому показателю.

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