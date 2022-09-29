«Барселона» хочет снизить ведомость зарплат с 610 до 420−450 млн евро за два года

Как пишет Diario Sport, в ближайшие два года каталонский клуб намерен продолжить работу над снижением зарплатной ведомости.

Сейчас она составляет около 610 млн евро. Идеальным сине-гранатовые сочли бы вариант, при котором будут тратить на зарплаты 420−450 млн евро. В «Барсе» считают, что эта сумма позволит клубу сохранять конкурентоспособность.