Стало известно о нежелании Месси оставаться в ПСЖ

Как стало известно, футболист ясно дал понять руководству парижан, что не собирается продлевать контракт с ПСЖ. Отмечается, что аргентинец не продолжит играть в Париже в следующем сезоне.

23 сентября стало известно, что Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в команду. Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.