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15:24 (мск), источник: Sport24

Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына, прежде чем умрет

Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о возможных планах своего сына, который мог бы вернуться в лиссабонский «Спортинг».

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Источник: Reuters

«Это (возвращение в “Спортинг”) может произойти, но не прямо сейчас. Этот год был не для этого, но в следующем все может быть. В этом году или в следующем это произойдет, даст Бог! Я сказала ему: “Сын, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть тебя в футболке “Спортинга”.

Если Роналду не приедет, приедет его сын, Криштианинью. Это его судьба. В его возрасте он играет лучше, чем его отец. Он уже сказал, что хочет жить в Лиссабоне и играть за “Спортинг”, если бы они оба перешли — это была бы моя мечта”, — цитирует Авейро Nova Genta.

Напомним, что Криштиану Роналду является воспитанником «Спортинга». Который покинул в 2003 году, перейдя в «Манчестер Юнайтед».

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