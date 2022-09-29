Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына, прежде чем умрет

«Это (возвращение в “Спортинг”) может произойти, но не прямо сейчас. Этот год был не для этого, но в следующем все может быть. В этом году или в следующем это произойдет, даст Бог! Я сказала ему: “Сын, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть тебя в футболке “Спортинга”.



Если Роналду не приедет, приедет его сын, Криштианинью. Это его судьба. В его возрасте он играет лучше, чем его отец. Он уже сказал, что хочет жить в Лиссабоне и играть за “Спортинг”, если бы они оба перешли — это была бы моя мечта”, — цитирует Авейро Nova Genta.