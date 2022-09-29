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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов высказался о будущем Кокорина

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал, какими ему видятся перспективы выступающего за кипрский «Арис» форварда Александра Кокорина.

Арис Л
Ференцварош
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«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре, — сказал Черчесов. — Убежден, что Александр хорошо работал в “Фиорентине”, потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут. Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл.

Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение. Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его".

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