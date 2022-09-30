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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:20 (мск), источник: Sport24

Буффон назвал пятерку лучших вратарей в мире

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон в интервью La Gazzetta dello Sport назвал пятерку лучших вратарей в мире.

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В числе лучших, по мнению Буффона, оказались Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Майк Меньян («Милан»).

44-летний Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов. Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

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