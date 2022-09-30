Буффон назвал пятерку лучших вратарей в мире

В числе лучших, по мнению Буффона, оказались Тибо Куртуа («Реал»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Майк Меньян («Милан»).

44-летний Буффон является рекордсменом по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов. Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.