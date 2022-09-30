Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Кубок России
29.09
Ахмат
Ростов
31
Футбол. Кубок России
29.09
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Кубок России
29.09
Спартак
Зенит
30
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
18.09
Лион
ПСЖ
01
18.09
Нант
Ланс
00
18.09
Брест
Аяччо
01
18.09
Клермон Фут
Труа
13
18.09
Марсель
Ренн
11
18.09
Ницца
Анже
01
18.09
Реймс
Монако
03
17.09
Лилль
Тулуза
21
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Месси

«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации El Larguero, парижский клуб предложил 35-летнему аргентинцу однолетний контракт с опцией продления еще на год. Зарплата по нему будет 30 миллионов евро за сезон.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года и на правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач в 11 матчах.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь