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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:11 (мск), источник: Газета.Ру

Месси и Рамос не смогли уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе

Между нападающими «Пари Сен-Жермен» Неймаром и Килианом Мбаппе произошел конфликт после матча с «Монпелье». Об этом сообщает AS.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, защитник клуба Серхио Рамос обратился к Неймару с просьбой уважать решение тренеров назначить Мбаппе основным исполнителем 11-метровых ударов. Также в урегулирование конфликта вмешались Лионель Месси и Маркиньос, главный тренер Кристоф Галтье и спортивный директор Луис Кампос. Сообщается, что конфликт между именитыми нападающими еще не улажен.

После восьми туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 22 очка. Неймару в этом сезоне Лиги 1 удалось забить восемь мячей и сделать семь результативных передач. На счету Мбаппе семь забитых мячей.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обратился к наставнику «Пари Сен-Жермен» Кристофу Галтье с просьбой давать Килиану Мбаппе меньше игрового времени в преддверии чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре.

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