Месси и Рамос не смогли уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе
Между нападающими «Пари Сен-Жермен» Неймаром и Килианом Мбаппе произошел конфликт после матча с «Монпелье». Об этом сообщает AS.
Между нападающими «Пари Сен-Жермен» Неймаром и Килианом Мбаппе произошел конфликт после матча с «Монпелье». Об этом сообщает AS.
По информации источника, защитник клуба Серхио Рамос обратился к Неймару с просьбой уважать решение тренеров назначить Мбаппе основным исполнителем 11-метровых ударов. Также в урегулирование конфликта вмешались Лионель Месси и Маркиньос, главный тренер Кристоф Галтье и спортивный директор Луис Кампос. Сообщается, что конфликт между именитыми нападающими еще не улажен.
После восьми туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 22 очка. Неймару в этом сезоне Лиги 1 удалось забить восемь мячей и сделать семь результативных передач. На счету Мбаппе семь забитых мячей.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обратился к наставнику «Пари Сен-Жермен» Кристофу Галтье с просьбой давать Килиану Мбаппе меньше игрового времени в преддверии чемпионата мира — 2022, который пройдет в Катаре.