Месси и Рамос не смогли уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе

По информации источника, защитник клуба Серхио Рамос обратился к Неймару с просьбой уважать решение тренеров назначить Мбаппе основным исполнителем 11-метровых ударов. Также в урегулирование конфликта вмешались Лионель Месси и Маркиньос, главный тренер Кристоф Галтье и спортивный директор Луис Кампос. Сообщается, что конфликт между именитыми нападающими еще не улажен.

После восьми туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 22 очка. Неймару в этом сезоне Лиги 1 удалось забить восемь мячей и сделать семь результативных передач. На счету Мбаппе семь забитых мячей.