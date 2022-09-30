Американский бизнесмен может приобрести «Эвертон» за 400 млн фунтов

По данным издания, стороны далеко продвинулись в переговорах. Сделка оценивается в 400 млн фунтов стерлингов (около $450 млн). Окончательная ее сумма будет зависеть от финансирования нового стадиона «Эвертона».

Фархад Мошири приобрел 49,9% акций клуба в 2016 г., а к 2019 г. увеличил свою долю до 77,2%. Финансовые проблемы «Эвертона» обострились после того, как клуб приостановил спонсорские сделки с компаниями партнера Мошири российского бизнесмена Алишера Усманова, который попал под американские и британские санкции. Усманова называли главным инвестором «Эвертона» и человеком, принимающим ключевые решения в клубе.

«Эвертон» третий год подряд несет убытки. Клуб отчитался о том, что в 2021 г. он потерял 120,9 млн фунтов стерлингов.