«Челси» согласовал контракт с нападающим «Лейпцига» Нкунку
«Челси» хочет приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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«Челси» хочет приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, лондонский клуб согласовали контракт с 24-летним французом.
Напомним, что в июне нападающий продлил соглашение с клубом из Лейпцига до 30 июня 2026 года, в котором прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Нкунку забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.