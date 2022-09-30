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11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» согласовал контракт с нападающим «Лейпцига» Нкунку

«Челси» хочет приобрести нападающего «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Источник: Reuters

По информации источника, лондонский клуб согласовали контракт с 24-летним французом.

Напомним, что в июне нападающий продлил соглашение с клубом из Лейпцига до 30 июня 2026 года, в котором прописаны отступные в размере 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Нкунку забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах.

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