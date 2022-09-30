Мбаппе недоволен летней трансферной кампанией «ПСЖ»

Отмечается, что француза не устроило то, что руководство не сумело подписать чистого нападающего. «Ему сказали, что команду будут улучшать, но при этом будут соблюдаться правила финансового фэйр-плей», — говорит источник, близкий к переговорам по новому контракту между Мбаппе и «ПСЖ». 23-летний игрок рассчитывал, что клуб сможет подписать «девятку», в качестве вариантов приводятся: Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка.