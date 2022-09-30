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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе недоволен летней трансферной кампанией «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен усилением состава клуба в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

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Источник: AFP 2022

Отмечается, что француза не устроило то, что руководство не сумело подписать чистого нападающего. «Ему сказали, что команду будут улучшать, но при этом будут соблюдаться правила финансового фэйр-плей», — говорит источник, близкий к переговорам по новому контракту между Мбаппе и «ПСЖ». 23-летний игрок рассчитывал, что клуб сможет подписать «девятку», в качестве вариантов приводятся: Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка.

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш согласен с Мбаппе в данном вопросе. В своём недавнем интервью португальский функционер заявил, что трансферная кампания клуба летом не была самой удачной. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье также хотел, чтобы клуб подписал игрока в группу атаки с иным функционалом в сравнении с нынешними футболистами.

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