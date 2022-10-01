СМИ: ПСЖ намерен продлить контракт с Месси

Отмечается, что 35-летнему форварду будет предложено соглашение сроком на один год с опцией продления еще на один сезон. Текущий контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Ранее испанские СМИ сообщали, что аргентинец по окончании текущего сезона вернется в испанскую «Барселону», в составе которой выступал на протяжении всей карьеры до перехода в ПСЖ в 2021 году.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира. В августе 2021 года Месси перешел в ПСЖ, так как «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании. В составе команды из Парижа Месси провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 23 результативные передачи.