«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби АПЛ

Дерби Северного Лондона на стадионе «Арсенала» завершилось со счетом 3:1 в пользу «канониров», в составе которых мячи забили Томас Парти (20-я минута), Габриэл Жезус (49) и Гранит Джака (67). У «Тоттенхэма» с пенальти отличился Гарри Кейн (31), ставший первым футболистом премьер-лиги, достигшим рубежа в 100 забитых мячей на выезде.