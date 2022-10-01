«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби АПЛ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
Дерби Северного Лондона на стадионе «Арсенала» завершилось со счетом 3:1 в пользу «канониров», в составе которых мячи забили Томас Парти (20-я минута), Габриэл Жезус (49) и Гранит Джака (67). У «Тоттенхэма» с пенальти отличился Гарри Кейн (31), ставший первым футболистом премьер-лиги, достигшим рубежа в 100 забитых мячей на выезде.
Гости вынуждены были играть в меньшинстве после удаления с поля Эмерсона на 62-й минуте.
«Арсенал» набрал 21 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата, «Тоттенхэм» (17 очков) идет на третьей позиции. В следующем туре «Арсенал» 9 октября примет «Ливерпуль», «Тоттенхэм» днем ранее нанесет визит «Брайтону».