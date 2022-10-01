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19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Брайтона» повторил достижение Аршавина в матче с «Ливерпулем»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» сыграли вничью с «Брайтоном» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

Брайтон
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Роберто Фирмино (33-я и 54-я минуты). Автогол на 63-й минуте забил футболист «Брайтона» Адам Уэбстер. У гостей хет-трик сделал Леандро Троссард (4, 18, 84). Бельгийский футболист повторил достижение Питера Ндлову и Андрея Аршавина, забив минимум три гола на «Энфилде» в матчах АПЛ.

«Брайтон» набрал 14 очков и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 10 очками занимает девятое место. В следующем туре «Брайтон» 8 октября примет «Тоттенхэм», «Ливерпуль» на следующий день сыграет на выезде с «Арсеналом».

Результаты других матчей:

  • «Борнмут» — «Брентфорд» — 0:0;
  • «Кристал Пэлас» — «Челси» — 1:2;
  • «Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2;
  • «Фулхэм» — «Ньюкасл» — 1:4.

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