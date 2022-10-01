Игрок «Брайтона» повторил достижение Аршавина в матче с «Ливерпулем»

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Роберто Фирмино (33-я и 54-я минуты). Автогол на 63-й минуте забил футболист «Брайтона» Адам Уэбстер. У гостей хет-трик сделал Леандро Троссард (4, 18, 84). Бельгийский футболист повторил достижение Питера Ндлову и Андрея Аршавина, забив минимум три гола на «Энфилде» в матчах АПЛ.