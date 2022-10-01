«Рома» одержала волевую победу над «Интером» в матче Серии А
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Интер» уступил «Роме» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Рома
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Интер» уступил «Роме» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Матч, который прошел в Милане, закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Голы у римлян забили Пауло Дибала (39-я минута) и Крис Смоллинг (75). Мяч хозяев на счету Федерико Димарко (30).
«Рома» набрала 16 очков и поднялась на четвертое место в таблице Серии А. «Интер» с 12 очками располагается на седьмой строчке. В следующем туре римляне 9 октября примут «Лечче», миланцы днем ранее на выезде сыграют с «Сассуоло».
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью возглавлял «Интер» в 2008—2010 годах и привел команду к двум титулам чемпиона Италии и победе в Лиге чемпионов.