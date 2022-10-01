«Атлетико» победил в гостях «Севилью» в Примере
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде победили «Севилью» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
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СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде победили «Севилью» в матче седьмого тура чемпионата Испании.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Маркос Льоренте (29-я минута) и Альваро Мората (57).
«Атлетико» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Севилья» (5 очков) идет на 16-й строчке.
В другом матче тура «Хетафе» уступил «Вальядолиду» (2:3), а «Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).