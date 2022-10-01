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22:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» победил в гостях «Севилью» в Примере

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» на выезде победили «Севилью» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Атлетико
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Маркос Льоренте (29-я минута) и Альваро Мората (57).

«Атлетико» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Севилья» (5 очков) идет на 16-й строчке.

В другом матче тура «Хетафе» уступил «Вальядолиду» (2:3), а «Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).

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