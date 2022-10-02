Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле выиграли у «Ниццы» в матче девятого тура чемпионата Франции.
ПСЖ
НиццаЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле выиграли у «Ниццы» в матче девятого тура чемпионата Франции.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Лионель Месси (28-я минута) и Килиан Мбаппе (82). У гостей голом отметился Гаэтан Лаборд (46).
«ПСЖ» набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Ницца» (8 очков) располагается на 13-й строчке.
В другом матче тура «Ренн» одержал победу над «Страсбуром» — 3:1.