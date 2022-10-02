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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Ниццу» в матче Лиги 1

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» на своем поле выиграли у «Ниццы» в матче девятого тура чемпионата Франции.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Лионель Месси (28-я минута) и Килиан Мбаппе (82). У гостей голом отметился Гаэтан Лаборд (46).

«ПСЖ» набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Ницца» (8 очков) располагается на 13-й строчке.

В другом матче тура «Ренн» одержал победу над «Страсбуром» — 3:1.

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