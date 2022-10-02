«Милан» вырвал победу у «Эмполи» в матче Серии А

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 3:1. В составе миланцев голы забили Анте Ребич (79-я минута), Фоде Балло-Туре (90+4) и Рафаэл Леау (90+7). У хозяев отличился Недим Байрами (90+2).

«Милан» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Наполи» на три очка. «Эмполи» (7 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.