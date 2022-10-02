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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» вырвал победу у «Эмполи» в матче Серии А

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты «Милана» на выезде победили «Эмполи» в матче восьмого тура чемпионата Италии.

Милан
ЭмполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Эмполи завершилась со счетом 3:1. В составе миланцев голы забили Анте Ребич (79-я минута), Фоде Балло-Туре (90+4) и Рафаэл Леау (90+7). У хозяев отличился Недим Байрами (90+2).

«Милан» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Наполи» на три очка. «Эмполи» (7 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

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1:3
Первый тайм: 0:0
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