Хави побил рекорд Зидана, не проиграв в 18 выездных матчах в Ла Лиге
«Барселона» под руководством Хави не проиграла ни разу за 18 выездных матчей в Ла Лиге.
Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Барселона» под руководством Хави не проиграла ни разу за 18 выездных матчей в Ла Лиге.
Каталонцы обыграли «Мальорку» (1:0) на стадионе «Сон Моиш» в 7-м туре чемпионата Испании. Теперь у них при Хави 13 побед и 5 ничьих в гостях.
Хави побил рекорд, установленный в 2016 году «Реалом» Зинедина Зидана. У мадридцев было 13 побед и 4 ничьих.
Следующая выездная игра «Барселоны» в Ла Лиге назначена на 16 октября — как раз против «Реала».