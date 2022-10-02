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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:19 (мск), источник: Sports.Ru

Хави побил рекорд Зидана, не проиграв в 18 выездных матчах в Ла Лиге

«Барселона» под руководством Хави не проиграла ни разу за 18 выездных матчей в Ла Лиге.

Барселона
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Источник: Reuters

Каталонцы обыграли «Мальорку» (1:0) на стадионе «Сон Моиш» в 7-м туре чемпионата Испании. Теперь у них при Хави 13 побед и 5 ничьих в гостях.

Хави побил рекорд, установленный в 2016 году «Реалом» Зинедина Зидана. У мадридцев было 13 побед и 4 ничьих.

Следующая выездная игра «Барселоны» в Ла Лиге назначена на 16 октября — как раз против «Реала».

Мальорка
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
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