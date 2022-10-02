Хави побил рекорд Зидана, не проиграв в 18 выездных матчах в Ла Лиге

Каталонцы обыграли «Мальорку» (1:0) на стадионе «Сон Моиш» в 7-м туре чемпионата Испании. Теперь у них при Хави 13 побед и 5 ничьих в гостях.

Хави побил рекорд, установленный в 2016 году «Реалом» Зинедина Зидана. У мадридцев было 13 побед и 4 ничьих.