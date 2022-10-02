127 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии по футболу

Поединок между командами считается местным дерби, поэтому к нему было приковано большое внимание со стороны фанатов, заполнивших стадион. После финального свистка поведение болельщиков «Аремы» переросло в беспорядки и служба безопасности увела футболистов с поля. Далее фанаты вырвались на газон и между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Это вызвало панику в толпе, огромное количество фанатов принялось разбегаться по сторонам, что спровоцировало давку. Многие болельщики упали и оказались под ногами толпы.

После применения полицией слезоточивого газа у фанатов возникли проблемы с дыханием, они теряли сознание и падали на газон. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших — двое полицейских.

Министр безопасности страны заявил, что количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было продано 42 тысячи билетов при вместимости в 38 тысяч зрителей.