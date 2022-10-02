Жуткая трагедия в Индонезии. Почти 180 человек погибли в давке на футбольном матче

По меньшей мере 174 человека погибло во время давки на стадионе в Индонезии — и это одна из самых ужасных катастроф, которые случались на футбольных аренах.

Трагедия произошла после матча между командами «Арема» и «Персебая». Игра проходила на стадионе «Канджурухан» в Маланге. Соперничество «Аремы» и «Персебаи» является местным дерби, в связи с чем стадион был переполнен.

Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка служба безопасности увела футболистов «Персебаи» с поля. Болельщики хозяев прорвались на газон, между ними и полицией возникла стычка. Фанаты начали бросать предметы в представителей службы безопасности, те в ответ стали применять дубинки и гранаты со слезоточивым газом.

Это вызвало панику на трибунах и на поле, фанаты начали разбегаться, из-за чего образовалась давка. Многие из болельщиков упали и оказались под ногами толпы. Большое количество зрителей испытывали проблемы с дыханием из-за использования полицией слезоточивого газа.

На видео в социальных сетях видно, как фанаты перелезают через ограждения на стадионе, чтобы спастись. Там же видны и лежащие на земле неподвижные тела.

Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло 13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

По первоначальным сообщениям, число погибших составило около 130 человек, но заместитель губернатора Восточной Явы Эмиль Дардак позже объявил о значительном росте числа жертв. Сейчас речь идет уже о 174 погибших, еще 11 человек получили серьезные ранения.

Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился отменить все футбольные матчи в стране до завершения расследования.

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) также заявила, что начала собственное расследование, добавив, что инцидент «запятнал лицо индонезийского футбола». По словам министра внутренних дел страны Эмди Махфуда, на стадионе, вмещающем 38 тысяч зрителей, было на четыре тысячи человек больше.

«После окончания матча царила полная анархия. Болельщики начали нападать на офицеров, повреждали машины. Около 3000 человек вышли на поле», — сказал журналистам шеф полиции Восточной Явы Нико Афинта.

«Убегающие болельщики все бросились к одному выходу. Давка нарастала, людям не хватало воздуха, многие задыхались», — добавил Афинта.

По правилам ФИФА, представители служб безопасности, работающие на футбольных матчах, не должны иметь при себе и в целом использовать слезоточивый газ для разгона толпы в случае беспорядков.

Трагедия в Индонезии уже стала одной из самых страшных в истории. По числу погибших она уступает только катастрофе 1964 года в столице Перу — Лиме, когда 320 человек погибли и более 1000 получили ранения в давке во время отборочного матча олимпийского футбольного турнира между Перу и Аргентиной.

В 1985 году 39 человек погибли и 600 получили ранения на стадионе «Эйзель» в Брюсселе, во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом».