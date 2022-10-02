Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Аугсбург
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Динамо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Нант
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Хоффенхайм
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ростов
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
63
Футбол. Зарубежный
16:00
Аяччо
Клермон Фут
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Монпелье
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Реймс
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Кремонезе
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Монца
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Салернитана
50
Футбол. Зарубежный
21:45
Ланс
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Лилль
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Торпедо
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Специя
40
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
15:00
Эспаньол
Валенсия
22
1.10
Мальорка
Барселона
01
1.10
Севилья
Атлетико
02
1.10
Хетафе
Вальядолид
23
1.10
Кадис
Вильярреал
00
30.09
Атлетик
Альмерия
40
18.09
Атлетико
Реал
12
18.09
Бетис
Жирона
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Индонезии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Матчи седьмого и восьмого туров чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Маланге в Индонезии, сообщается на сайте Ла Лиги.

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Трагедия произошла в воскресенье после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их, из-за чего начались паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. На данный момент власти Индонезии сообщили о 174 погибших.

«Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе “Канджурухан” на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидентов. В знак уважения все оставшиеся матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат Индонезии по футболу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трусова не зря ходит на стрип-пластику. Ее новая программа — чистый секс
Сделавшая каминг-аут российская спортсменка взбесила депутата
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь