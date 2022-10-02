Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Индонезии

Трагедия произошла в воскресенье после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их, из-за чего начались паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. На данный момент власти Индонезии сообщили о 174 погибших.
«Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе “Канджурухан” на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидентов. В знак уважения все оставшиеся матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат Индонезии по футболу.