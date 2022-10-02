Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Индонезии

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Трагедия произошла в воскресенье после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их, из-за чего начались паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа. На данный момент власти Индонезии сообщили о 174 погибших.

«Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования индонезийскому народу, особенно родственникам погибших в трагедии на стадионе “Канджурухан” на острове Ява, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидентов. В знак уважения все оставшиеся матчи седьмого и восьмого туров Ла Лиги начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении.