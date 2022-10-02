Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Манчестер Сити»
Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 2 октября, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Канселу, Гюндоган, Де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанд.
Запасные: Ортега, Карсон, Диаш, Лапорт, Альварес, Гомес, Марез, Палмер, Льюис.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Мартинес, Варан, Маласиа, Дало, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Рашфорд, Эриксен, Санчо, Антони.
Запасные: Хитон, Линделёф, Шоу, Каземиро, Фред, Пельистри, Эланга, Марсьяль, Роналду.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
«Манчестер Сити» набрал 17 очков в семи матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» (12) — на шестом месте. Лидером соревнований на данный момент является лондонский «Арсенал», набравший 21 очко.