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09:50 (мск), источник: Sports.Ru

Как дела у Дзюбы в Турции? Месяц не играет, зато команда — в лидерах чемпионата

Стал жертвой тактики Монтеллы.

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Артем Дзюба здорово дебютировал в Турции, забив «Фенербахче» в первом же матче, но дальше начались проблемы. Он месяц сидит в запасе. Игровое время российского форварда «Аданы» снижалось постепенно — в первом матче отыграл 87 минут. Во втором провел на поле первый тайм и получил желтую карточку.

В третьем против «Хатайспора» (4 сентября) Артем уже вышел на замену на 63-й минуте, когда команда проигрывала 0:1. «Адана» в итоге сравняла на 99-й при участии Дзюбы: он помешал защитнику добраться до одноклубника, замкнувшего подачу в штрафную.

А так статистика у российского нападающего в том матче была не самая впечатляющая: 9 раз получил мяч, 1 удар (заблокирован), заработал угловой, выиграл одно верховое единоборство и сделал 5 точных передач (из 6).

С того момента «Адана» провела еще три матча (2 победы и ничья), в которых Артем оставался на скамейке.

«Адана» хороша: одно поражение в первых турах и борьба за чемпионство

У «Аданы» все супер! К началу октября команда Винченцо Монтеллы подошла на первом месте в таблице (правда, у конкурентов были игры в запасе). Единственное поражение — как раз 2:4 от «Фенербахче», в котором забил Дзюба.

В тех матчах, в которых Артем не выходил на поле, у команды 1 ничья и 4 победы с общим счетом 12:4. Вполне себе показатели клуба, который поборется если не за чемпионство, то за еврокубки. Кстати, «Адана» обыграла действующих чемпионов из «Трабзонспора» со счетом 3:2 — тоже без участия Дзюбы.

Та самая ничья «Аданы» случилась 1 октября против «Галатасарая» — 0:0. После нее команда опустилась второе место. У «Истанбул Башахшекира» столько же очков, лучше разница забитых и пропущенных и матч в запасе, у «Галатасарая» — столько же очков, но хуже разница. К концу тура «Адану» могут догнать «Коньяспор» и «Бешикташ».

Кто играет вместо Дзюбы? У Монтеллы тактика как у Спаллетти в «Роме»

Балотелли еще летом ушел в «Сьон», поэтому суперсвязки с Артемом не случилось. На место итальянца уже в сентябре взяли норвежца Фредрика Гульбрандсена, который поиграл в зальцбургском «Ред Булле» и выиграл титул в Турции с «Истанбулом». Плюс есть еще и Бритт Ассомбалонга, заработавший репутацию в чемпионшипе.

Но даже Гульбрандсен и Ассомбалонга последние три матча остаются в запасе и выходят на замену. А основной у Монтеллы стала схема 4−6−0 без чистого нападающего — на острие ситуативно оказывается кто-то из атакующих полузащитников. В Турции это сравнивают даже с принципами игры, которые были в «Роме» у Лучано Спаллетти.

Четверка атакующих игроков выглядит так: Генри Оньекуру, Юнес Бельханда, Юсуф Сари и еще один новичок — перешедший из «Галатасарая» Эмре Акбаба. Они меняются местами и вызывают хаос в защите соперника. А потом вместо них выходят Гульбрандсен, Ассобалонга, вингер Акинтола.

В таком скоростном построении не находится места чистой девятке. Поэтому Дзюба сидит в запасе. Но агент Дмитрий Селюк предлагает российскому нападающему не отчаиваться:

«Чудес не бывает: в Турцию Дзюба приехал в плохой форме, предсезонку с командой не проходил, бегал по кругу у Слуцкого. Артему надо набрать форму и адаптироваться к чемпионату — и все будет нормально. Уже не зря приехал: глядишь, чемпионом Турции станет».

Оздоев и Кудряшов играют регулярно, но их клубы внизу таблицы

В Турции играют еще и Магомед Оздоев и Федор Кудряшов. Коротко, как у них дела.

Оздоев — основной игрок «Фатих Карагюмрюка». Играет у Пирло в опорной зоне, голов не забивал, передач не отадавал. Но у команды всего 6 очков после 6 матчей и 13-е место в таблице.

«Антальяспор» Федора Кудряшова расположился по соседству, на 14-й позиции. У команды 2 победы и 5 поражений в 7 матчах, но российский защитник — твердый игрок основы. Его одноклубники — бывшие спартаковцы Фернандо и Луис Адриано — пока не блещут. Если опорник играет в основе (и даже забил), то нападающий выходит на замену и не отличился ни разу.

Максим Полтавец

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