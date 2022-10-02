Пенальти на 95-й минуте спас «Астану» от поражения в матче КПЛ
«Туран» сыграл вничью с «Астаной» в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Туран» сыграл вничью с «Астаной» в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2. Причем от поражения гости ушли уже в добавленное время. «Астана» могла первой повести в счете, но на 42-й минуте Педро Эуженио не забил пенальти.
После перерыва на замену в «Туране» вышел Бакдаулет Зульфикаров, который сразу же поразил ворота столичной команды. А на 60-й минуте 2:0 сделал Артем Гуренко. «Астана» смогла сократить разрыв в счете благодаря голу Абата Аймбетова на 83-й минуте. И на пятой добавленной ко второму тайму минуте Марин Томасов забил пенальти и спас команду от поражения.
В итоге столичный клуб остался на втором месте в турнирной таблице, следом с таким же количеством очков идет костанайский «Тобол», который ранее одержал победу.
Лидерство же сохранил «Актобе», который проиграл аутсайдеру.