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17:24 (мск), источник: Vesti.kz

Пенальти на 95-й минуте спас «Астану» от поражения в матче КПЛ

«Туран» сыграл вничью с «Астаной» в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2. Причем от поражения гости ушли уже в добавленное время. «Астана» могла первой повести в счете, но на 42-й минуте Педро Эуженио не забил пенальти.

После перерыва на замену в «Туране» вышел Бакдаулет Зульфикаров, который сразу же поразил ворота столичной команды. А на 60-й минуте 2:0 сделал Артем Гуренко. «Астана» смогла сократить разрыв в счете благодаря голу Абата Аймбетова на 83-й минуте. И на пятой добавленной ко второму тайму минуте Марин Томасов забил пенальти и спас команду от поражения.

В итоге столичный клуб остался на втором месте в турнирной таблице, следом с таким же количеством очков идет костанайский «Тобол», который ранее одержал победу.

Лидерство же сохранил «Актобе», который проиграл аутсайдеру.

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