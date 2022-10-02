Футболисты «Энергетика-БГУ» и «Минска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Игра на поле столичного стадиона «Трактор» прошла в равной борьбе. На 84-й минуте «Минск» получил право на пенальти, но Владимир Хващинский не смог переиграть голкипера «Энергетика-БГУ» Артема Макавчика. В итоге встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.