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17:43 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Энергетика-БГУ» и «Минска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Энергетика-БГУ» сыграли вничью с «Минском» в поединке 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
Энергетик-БГУ
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Игра на поле столичного стадиона «Трактор» прошла в равной борьбе. На 84-й минуте «Минск» получил право на пенальти, но Владимир Хващинский не смог переиграть голкипера «Энергетика-БГУ» Артема Макавчика. В итоге встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Результаты остальных встреч: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Гомель» — «Витебск» — 1:0, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 2:2, БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Неман» (Гродно) — 1:1.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 20 мячей.

Минск
0:0
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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