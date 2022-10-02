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21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Головин снова в порядке: организовал три гола, а «Монако» разгромил «Нант»

Российский легионер стал одним из героев тура во французском чемпионате.

Монако
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Кажется, главный тренер «Монако» Филипп Клеман вернулся к той схеме, которая отлично работала в решающей части прошлого сезона. Из локального кризиса монегаски выбрались, опробовав на «ПСЖ» схему с тремя центральными защитниками, а потом — после побед над крепкими «Ниццей» и «Лионом» — вернулись к 4−4−2.

Причем при любых вариантах у «Монако» есть твердый каркас, а вариации возможны на одной-двух позициях. И ротация совершенно не затрагивает Александра Головина, чья роль на данном этапе — одна из ключевых. И неважно, зарабатывает ли российский полузащитник результативные баллы или нет.

В этом плане показательной получилась как раз игра с «Нантом», которому весной грезившая трофеями команда из княжества проиграла в драматичном полуфинале Кубка Франции. В воскресенье «канареек» буквально ощипали к середине первого тайма, а Головин оказался причастен ко всем трем голам.

При этом ассист у россиянина только один, и, на мой взгляд, он был не так важен, как действия в двух первых атаках. Соперник к тому времени был деморализован, и Головин, словно на тренировке, в касание отправил мяч оформившему дубль Бен Йеддеру. И как признание заслуг нашего легионера следует рассматривать решение главного тренера «Нанта» Антуана Комбуаре, который уже на 30-й минуте отправил на лавку превратившегося в посмешище Кастелетто и делегировал сдерживать связку Головина и Кайю Энрике опытного Коршья.

Виссам Бен Йеддер забивает гол в ворота «Нанта» | Источник: AFP 2022

Только россиянин и бразилец сейчас настолько хороши, что сдержать их сложно даже в ситуации с, казалось бы, банальным вбросом аута. Головин сделал это столь стремительно, что Кайю умчался в отрыв, и финальной точкой в атаке стало добивание Эмболо. Еще через четыре минуты Головин организовал второе взятие ворот, с бровки изящным «черпачком» забросив мяч нападающему швейцарской сборной, а тот головой переправил его Бен Йеддеру, который, кажется, умеет перебрасывать вратарей даже с закрытыми глазами.

В общем, за полчаса «Монако» отправил «Нант» если не в нокаут, то в глубокий нокдаун. По такой игре хозяева если и могли получить проблемы, то исключительно в силу собственной расслабленности. Однако они и не думали ослаблять хватку, с началом второго тайма выпустив на поле Фолланда. Из-за травмы немец не играл с конца августа, когда он отметился голом в ворота «ПСЖ», и пауза, как оказалось, совсем на нем не сказалась.

Именно Фолланд заработал пенальти и фактически гарантировал набравшему отличную форму Бен Йеддеру хет-трик. Головин же за отведенное ему во втором тайме время заработал несколько штрафных, исполнил пару опасных угловых, один из которых едва не оказался результативным, и отметился передачей вдоль ворот, к которой не успел Фолланд.

Клеман снял россиянина и нескольких лидеров с игры, дав шанс другим на последние полчаса. А свежесть Головина потребуется в Лиге Европы, где «Монако» ждет ключевое для выхода в плей-офф противостояние с «Трабзонспором».

Монако
4:1
Первый тайм: 3:0
Нант
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