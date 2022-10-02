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21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арис» разгромил «Акритас» в чемпионате Кипра, Кокорин сделал голевой пас

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Футболисты «Ариса» на выезде разгромили «Акритас» (Хлоракас) в матче пятого тура чемпионата Кипра.

Арис Л
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Источник: Пресс-служба клуба "Арис"

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Лео Бенгтссон (11-я и 33-я минуты), еще один мяч забил Яла Гомис (78). Российский форвард гостей Александр Кокорин вышел в стартовом составе, сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом, на 31-й минуте получил желтую карточку, а после первого тайма был заменен.

Кокорин арендован «Арисом» у итальянской «Фиорентины», в которую он перешел в январе 2021 года из московского «Спартака».

«Арис», набрав после пяти туров 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице.

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