«Арис» разгромил «Акритас» в чемпионате Кипра, Кокорин сделал голевой пас
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Футболисты «Ариса» на выезде разгромили «Акритас» (Хлоракас) в матче пятого тура чемпионата Кипра.
Арис Л
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Футболисты «Ариса» на выезде разгромили «Акритас» (Хлоракас) в матче пятого тура чемпионата Кипра.
Воскресная встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Лео Бенгтссон (11-я и 33-я минуты), еще один мяч забил Яла Гомис (78). Российский форвард гостей Александр Кокорин вышел в стартовом составе, сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом, на 31-й минуте получил желтую карточку, а после первого тайма был заменен.
Кокорин арендован «Арисом» у итальянской «Фиорентины», в которую он перешел в январе 2021 года из московского «Спартака».
«Арис», набрав после пяти туров 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице.