«Арис» разгромил «Акритас» в чемпионате Кипра, Кокорин сделал голевой пас

Воскресная встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Лео Бенгтссон (11-я и 33-я минуты), еще один мяч забил Яла Гомис (78). Российский форвард гостей Александр Кокорин вышел в стартовом составе, сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом, на 31-й минуте получил желтую карточку, а после первого тайма был заменен.