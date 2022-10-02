«Ислочь» выиграла у футболистов «Славии» в чемпионате Беларуси

«Ислочь» выиграла у футболистов «Славии» в чемпионате Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» выиграли в гостях у мозырской «Славии» со счетом 1:0 в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.