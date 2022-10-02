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22:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» выиграла у футболистов «Славии» в чемпионате Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» выиграли в гостях у мозырской «Славии» со счетом 1:0 в последнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
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Единственный гол встречи в Мозыре забил Олег Никифоренко, который поразил ворота хозяев на 71-минуте игры.

Результаты остальных игр: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Минск» — «Энергетик-БГУ» — 0:0, «Гомель» — «Витебск» — 1:0, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Динамо» (Брест) — 2:2, БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:1, «Арсенал» (Дзержинск) — «Неман» (Гродно) — 1:1.

Положение команд: «Динамо» (Минск) — 46 очков (22 матча), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» (Солигорск) — 43 (22), БАТЭ — 42 (23), «Ислочь» (Минский район) — 40 (23), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 36 (23), «Минск» — 35 (23), «Гомель» — 34 (23), «Неман» (Гродно) — 30 (23), «Славия» (Мозырь) — 29 (23), «Слуцк» — 26 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 25 (23), «Витебск» — 19 (23), «Динамо» (Брест) — 19 (22), «Арсенал» (Дзержинск) — 14 (23), «Днепр» (Могилев) — 12 (23).

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 20 мячей.

В следующем туре встречаются:

7 октября. «Динамо» (Брест) — «Днепр»;.

8 октября. «Слуцк» — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель», «Витебск» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Минск»;.

9 октября. «Энергетик-БГУ» — «Арсенал», «Ислочь» — «Белшина», «Неман» — «Славия».

Славия М
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