«Ювентус» переиграл «Болонью» и перервал серию из трех матчей без побед
«Ювентус» переиграл «Болонью» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Туринцы выиграли со счетом 3:0.
Ювентус
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«Ювентус» переиграл «Болонью» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Туринцы выиграли со счетом 3:0.
Голами в составе «Юве» отметились Филип Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.
«Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А. Команда набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в таблице.
«Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.