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00:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» переиграл «Болонью» и перервал серию из трех матчей без побед

«Ювентус» переиграл «Болонью» в матче 8-го тура чемпионата Италии. Туринцы выиграли со счетом 3:0.

Ювентус
БолоньяЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК «Ювентус»

Голами в составе «Юве» отметились Филип Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

«Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А. Команда набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в таблице.

«Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Болонья
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